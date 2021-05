FC Barcelone : Luis Suarez a mis Lionel Messi sur le carreau

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Poussé vers la sortie au FC Barcelone l'été dernier (au grand dam de son ami Léo Messi), Luis Suarez est en train de prendre une revanche éclatante sur les Blaugranas avec l'Atletico Madrid. A une journée de la fin ses Colchoneros sont en effet proche de remporter une 11e Liga dans leur histoire.

Le Pistolero marque moins que Messi mais c'est plus efficace !

Même à 34 ans, le « Pistolero » joue un rôle plus qu'actif dans les succès de l'Atletico. Dimanche dernier, Luis Suarez a encore été décisif pour permettre au deuxième club de Madrid de renverser Osasuna (2-1) dans les dix dernières minutes.

Comme révéé par Opta, Luis Suarez est tout simplement le joueur le plus décisif de Liga à égalité avec le sévillan Youssef En-Nesyri au nombre de points faits gagner à son équipe. Si Lionel Messi va probablement rapporter le titre de pichichi (30 réalisations) devant Gerard Moreno (Villarreal, 23 buts) et Karim Benzema (Real Madrid, 22 unités), les 20 buts de Suarez (4e meilleur buteur d'Espagne) auront rapporté 19 points. Parfois, mieux vaut marquer moins et dans les bons moments...