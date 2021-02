FC Barcelone : Luis Suarez lâche tout sur son départ et livre quelques confidences sur Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Les prises de parole de Luis Suarez sont souvent rares, mais très souvent cinglantes. Aujourd'hui à l'Atlético Madrid, l'attaquant uruguayen a quitté le FC Barcelone contre son gré. Dans une interview accordée à Onda Cero, Suarez a confié la violence avec laquelle il avait pris l'annonce de son départ.

« Quand le Barça m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi, ça été dur, je ne m’y attendais pas. C'était des moments difficiles. Koeman m’a appelé et m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi. J’ai été méprisé au vu de la manière employée. Ma femme et mes enfants m’ont vu aller à l’entraînement en étant triste. Ensuite est venu le temps de prévenir mes enfants du changement à venir», confie-t-il d'abord.

Un avenir commun avec Messi semble lointain

Luis Suarez l'assure, il n'a pas été le seul à être chamboulé par cette façon de faire. Tout le vestiaire jusqu'à Lionel Messi n'a pas aimé cette façon de procéder. « Pas seulement Messi. D’autres Barcelonais n’ont pas compris cette décision. Moi, ce que je voulais, c’était ne pas être un problème. Ensuite, après plusieurs jours de tristesse, j’ai changé de mode. De nouveaux défis, un club qui se bat pour des choses importantes et j’ai trouvé des gens qui voulaient que je sois là », évoque-t-il au sujet de son arrivée à l'Atlético.

Enfin, Luis Suarez dont la relation avec Lionel Messi est privilégiée a donné son sentiment sur sa situation et bien évidemment son avenir. « Cet après-midi (jeudi), j'ai parlé avec lui, il était très heureux de la victoire d'hier. Il est à un niveau spectaculaire, il est le meilleur du monde (…) Messi prendra sa retraite où il voudra, il pourra décider soit à Barcelone, en Argentine ou ailleurs. Est-ce que Leo et moi finirons ensemble ? Peut-être dans une ambiance amicale (…) Le contrat de Messi qui a fuité dans la presse ? Je ne comprends pas qu'un contrat soit publié, quelque chose de si privé, je ne sais pas qui cela aurait pu être mais seules quelques personnes le savaient. Messi a tout donné à Barcelone, plus qu'aucun autre joueur ».