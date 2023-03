FC Barcelone : mafia, billets... les Blaugrana vont prendre cher à Bilbao !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Traditionnellement, San Mamès n'est pas un terrain facile pour les visiteurs. Quand c'est le Real Madrid ou le FC Barcelone qui s'y produit, c'est encore pire. Mais quand l'un des deux géants est empêtré dans une sombre affaire, alors là... Ce dimanche, les Blaugranas peuvent s'attendre au pire avant leur choc face aux Lions, dans leur tanière, en clôture de la 25e journée de Liga.

En effet, la pena IC Herri Harmaila a réalisé des faux billets de banque aux couleurs du FCB (bleu et rouge) sur lesquels on voit l'écusson du club catalan avec cette inscription Barça$. Elle invite tous les supporters de l'Athletic à les imprimer et à les jeter à la 30e minute du match en guise de protestation contre l'affaire Negreira. Une affaire qui voit les révélations se multiplier et qui pourrait coûter encore plus cher qu'une sale soirée aux hommes de Xavi dimanche...