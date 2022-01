FC Barcelone : malgré la victoire à Alaves, Xavi ramasse ses joueurs à la petite cuillère

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après deux défaites cruelles face au Real Madrid (3-2 a.p.) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne puis contre l’Athletic Bilbao (3-2 a.p.) en huitième de finale de la Coupe du Roi, le FC Barcelone a retrouvé le goût de la victoire en s’imposant ce dimanche sur la pelouse d’Alaves (1-0), pour le compte de la 22e journée de Liga.

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du Barça, Xavi, a confié que lui et son staff devaient remonter le moral de ses joueurs. "C'est trois points en or mais je ne suis pas satisfait du match que nous avons joué. Les joueurs manquent de confiance et nous devons les récupérer émotionnellement."