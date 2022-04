FC Barcelone : malgré la victoire, Xavi pousse un sacré coup de gueule

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il est des matches qu'il est impératif de gagner. Et le FC Barcelone l'a fait, hier soir sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0) avec un but de Pierre Emerick Aubameyang. Quelques jours après la défaite, à domicile, contre Cadix, ce succès permet aux Catalans d'occuper la deuxième place du championnat et de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Objectif avoué pour le Barça, surtout si l'on se réfère au reste de la saison. Mais Xavi, l'entraineur avec qui tout va mieux depuis des semaines, n'était pas content du jeu proposé par ses troupes. Et il ne s'est pas privé de le dire face aux médias après le duel face à la Sociedad.

"On a certes gagné et ce sont en effet trois points importants. Mais je ne peux pas être satisfait de ce que j'ai vu. En première période, jusqu'à la 28e minute, on n'a pas eu une seule possession longue dans leur camp. Il faut que l'on s'améliore beaucoup, c'est clair." Le moyen, sans doute, de garder ses joueurs sous pression, eux qui affronteront le Rayo, dimanche à 21 heures au Camp Nou.

Benjamin Danet

Rédacteur