FC Barcelone : Mbappé aurait scellé l'avenir de Ronald Koeman !

L'avenir de Ronald Koeman au FC Barcelone semble se préciser. Et il est de plus en plus question d'un départ du technicien néerlandais. Surtout depuis mardi et la gifle infligée au Barça par le PSG, porté par un super Kylian Mbappé, auteur d'un triplé.

Xavi en pôle pour entraîner le Barça la saison prochaine

Un nom revient avec insistance pour remplacer Koeman, celui de Xavi Hernandez, l'ancien capitaine du Barça et de la Roja. Et selon Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie, le retour de Xi est plus que jamais dans les tuyaux. « Le Barça vise Xavi comme coach pour la saison prochaine », affirme en effet le journaliste sur son Twitter.