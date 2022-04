FC Barcelone : Mbappé, Haaland, Messi, Neymar... Alves multiplie les punchlines

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ils se sont régalés, les journalistes de Sport, avec Daniel Alves ! Le latéral droit brésilien du FC Barcelone était tellement en forme pendant leur interview que la Une du quotidien sportif du jour montre quatre punchlines du bientôt quadra (il aura 39 ans en mai). Qui choisirait-il entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, avec qui il a joué un an au PSG ? "Je dépenserais beaucoup d'argent pour Mbappé, qui est plus complet, que pour Haaland."

Messi et Neymar ? "Leo devrait revenir pour une dernière danse. C'est l'heure de revenir s'il en a envie. Et pendant qu'on y est, que Ney revienne aussi (rires) !" La prolongation de Dembélé ? "Pourquoi je devrais essayer de le convaincre de rester alors qu'il est dans le plus grand club du monde ?" Pedri aussi fort que Xavi ? "Je pense qu'il peut être encore meilleur que Xavi ou Iniesta car il a un meilleur tir et va marquer plus de buts." Au sujet d'une éventuelle prolongation, Alves jure ne pas avoir rencontré ses dirigeants mais trouve cela tout à fait normal car, selon lui, tous les Blaugrana doivent mériter un nouveau contrat par leurs performances sur le terrain. Il donne donc rendez-vous en fin de saison !

Dani Alves, en @sport: “Messi debería volver para un último baile. Es hora de volver si él quiere” pic.twitter.com/5081NY3kf9 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) April 8, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur