FC Barcelone - Mecato : retour, amour du maillot, avenir, Daniel Alves se lâche

Le retour

"Cela a été un processus très curieux. Je voulais revenir pour jouer. J'ai eu des réunions et quand j'ai su que Xavi allait s'en occuper, je me suis dit que Xavi savait ce que je pouvais faire. C'est là que mes chances ont augmenté. Xavi sait ce que je pense et ce que nous vivons sur et en dehors du terrain. Il m'a appelé pour me demander si je pouvais aider. Je lui ai dit : "C'est le Barça et si le Barça a besoin de moi, je ne veux rien savoir d'autre. Si je dois jouer gratuitement, je jouerai gratuitement. Je vais régler ça avec le club. Peu importe comment. Dès cet appel, j'étais déjà au Barça."

Le maillot

" Beaucoup de choses ont changé mais une chose n'a pas changé. Les supporters verront la même chose que ce qu'ils ont vu la première fois. Vous pouvez changer le visage et la physionomie mais pas l'âme et l'esprit. Mais d'une manière plus mature et plus intelligente. Au travail, je fais toujours la même chose. Je fais même plus qu'avant, quand j'étais jeune. Je suis plus prudent. Quand ils me verront, ils comprendront ce que je dis. Je vais honorer ce maillot comme toujours."

L'avenir

"Je veux participer à la Coupe du monde 2022. Je reviens cinq ans plus tard et il faut apprécier le fait que je revienne au Barça. Je ne sais pas quoi dire. C'est brutal. C'est un jour très spécial pour moi. Les promesses sont tenues. J'ai gagné la guerre parce que je me suis promis de revenir. Ce sera brutal quand j'entrerai sur le terrain."