FC Barcelone : même loin, Piqué continue à nuire aux Blaugrana... mais aussi au Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

S'il y a une chose dont il ne faut pas douter concernant Gerard Piqué, c'est de son amour immodéré pour le FC Barcelone. Mais cela ne l'empêche pas de lui faire parfois du tort. Comme avec son salaire, qu'il a longtemps refusé de baisser alors que les finances blaugranas étaient dans le rouge. Il a ensuite accepté de reporter certaines échéances avant de décider d'arrêter les frais en mettant un terme à sa carrière. Il continue cependant de vouloir que le FCB honore ses dettes...

Il y a aussi le chapitre de la Supercoupe d'Espagne, dont sa société, Kosmos, a établi le nouveau format en 2019. La justice espagnole s'est penchée sur la genèse de ce projet, qui a rapporté 400 M€ à la Fédération espagnole pour la délocalisation de la compétition en Arabie Saoudite et 24 M€... pour Kosmos. Piqué jure que cet argent n'est pas allé directement dans sa poche mais comme il en est le patron, il est possible qu'une partie ait tout de même terminé sur son compte. Mais surtout, le média El Confidential assure que la présence du Real Madrid et du FC Barcelone est indispensable. Si l'un des géants manque à l'appel, une pénalité de 5 M€ est infligée à la Fédération. Pour rappel, les qualifiés pour la Supercoupe sont le champion d'Espagne, son dauphin, le vainqueur de la Coupe du Roi et le finaliste. Cette histoire de pénalité peut engendrer toutes les dérives et laisser à penser que Merengue comme Blaugranas pourraient bénéficier de coups de pouce bienvenus du corps arbitral...