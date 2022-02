FC Barcelone : même sur le banc de touche, Dembélé fait des siennes !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

On le savait et on en a encore eu la preuve. Lorsque Ousmane Dembélé veut quelque chose, il l'obtient. Sa liberté en fin de saison ? C'est fait. Le Bras de fer avec le président Laporta et les dirigeants du FC Barcelone ? C'est aussi fait. Le Français pourra s'engager où il veut dans les prochaines semaines et il est même probable qu'il arrive à retourner les supporters catalans, assez remontés contre lui depuis des semaines.

En attendant que Xavi fasse appel à lui, Dembélé était remplaçant au coup d'envoi face à l'Atletico Madrid, le week-end dernier, pour une belle victoire du Barça. A peine arrivé sur le banc de touche , Dembélé a voulu s'asseoir à côté de Pierre Emerick Aubameyang, autre recrue catalane avec qui il évoluait au Borussia Dortmund il y a quelques années.

Et comme vous le pouvez voir ci-dessous, Dembélé a obtenu gain de cause...

Dembele told the whole bench to move so he could sit next to Auba 😅 pic.twitter.com/6TmdNYb6p8 — ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2022