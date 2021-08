FC Barcelone : Memphis Depay a déjà complètement volé la vedette à Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

AS : « Comme un coup »

Le média madrilène met en avant le « samedi magique » des Espagnols aux JO. Malgré tout, AS évoque la démonstration du Barça à Stuttgart avec l'excellent match de Memphis Depay, qui marque encore. Le média confirme également qu'Antoine Griezmann et Philippe Coutinho devraient rester.

?ᅡᄀBuenas noches!

?￯ᄌマEsta es nuestra #PortadAS de mañana, 1 de agosto

?Como un tiro pic.twitter.com/DcZ2ugz0Ck — Diario AS (@diarioas) July 31, 2021

Marca: « Partenaire en or »

De son côté, le grand rival célèbre la première médaille d'or du duo espagnol Fatima Galvez – Alberto Fernandez à Tokyo, ainsi que la qualification de la Roja pour les demis en football (5-2 face à la Côte d'Ivoire) et le bronze du tennismann Carreño. Côté Barça, Marca parle d'une « exhbition » de Depay et de Griezmann.

Mundo Deportivo : « Show Memphis »

En Catalogne, la victoire et le « show » de Depay passe même avant les bons résultats des Espagnols au JO. « MD » salue aussi les deux passes décisives d'Antoine Griezmann. Dans les pages intérieures, Memphis récolte d'ailleurs les éloges de son entraîneur Ronald Koeman : «Il a été à United, à Lyon et il a montré qu'il était un buteur. Sur le premier but, il a marqué avec une action individuelle. En raison de sa qualité, de sa force, il apporte d'autres choses à l'équipe. Sa connexion avec Griezmann est très bonne et il nous donne beaucoup de choses ».

SPORT : « Festival Depay »

Sport parle de son côté d'un « récital » du Hollandais, arrivé cet été libre en provenance de l'OL. Un acceuil idyllique pour Memphis. L'autre grand quotidien catalan s'enflamme aussi pour les jeunes (Demir, Gavi, Riqui), confirme la décision du club de garder Coutinho et Griezmann, évoque la gelée des discussions avec Ilaix et la présentation à venir d'Emerson.

#PortadaSPORT?



?FESTIVAL DEPAY?



?+? Primer oro para Fernández y Gálvez... y bronce épico de Carreño ante Djokovichttps://t.co/cKMARuSlPu — Diario SPORT (@sport) July 31, 2021