FC Barcelone : Memphis Depay déjà à bout ?

S'il avait le choix, nul doute que Xavi alignerait Memphis Depay n'importe où sauf en attaque. Seulement voilà, l'entraîneur du FC Barcelone a hérité d'un effectif sans grand attaquant, lacune qu'il espère combler au mercato. Et c'est donc le Néerlandais qu'il aligne le plus souvent en pointe depuis qu'il a remplacé Sergi Barjuan sur le banc. Avec plus ou moins de réussite.

Samedi face au Betis Séville (0-1), c'était davantage "moins" que "plus". Meilleur buteur du Barça cette saison (8 réalisations), l'ancien de l'OL n'a pas tiré une seule fois au but ! Il a également perdu 20 ballons, record du match, et n'en a récupéré qu'un, également un record. El Mundo Deportivo note qu'il est le seul blaugrana à avoir joué tous les matches cette saison. Et qu'il est donc normal qu'il commence à tirer la langue. Le problème, c'est que mercredi, son club aura besoin d'un Memphis Depay pour tenter d'aller s'imposer sur la pelouse du Bayern Munich et ainsi se qualifier pour les 8es de finale de la Champions League…