FC Barcelone - Mercato : trois grandes nouvelles ont ravi Xavi avant Elche

Xavi se mefie d'Elche, qui arrive demain au Camp Nou (16h15). « Nous attendons le même adversaire que nous avons affronté la saison dernière. Concurrent physiquement fort. En termes de travail d'équipe, ils ont un certain nombre d'atouts. Nous avions gagné que grâce à un penalty de Memphis, s’est rappelé le coach du FC Barcelone en conférence de presse. Nous devons gagner demain et ensuite voyons ce qui se passe. Nous devons être attentifs aux autres matchs, d'autant plus que c'est le derby de Madrid... La prolongation de Gavi ? C'est une excellente nouvelle, la plus importante des nouvelles de la semaine. C'est un leader, malgré son âge Il a mûri, il joue fluide. »

Alors Jordi Cruyff a été officialisé dans la matinée au poste de directeur sportif du FC Barcelone, Xavi est ravi de cette nouvelle. « Je vais demander à Jordi Cruyff de nous payer un dîner pour fêter ça... Je suis content pour lui et pour le club. C'est une personne très valable et c'est une décision totalement sage du club », a-t-il applaudi.

Lancé au sujet d’Ansu Fati, Xavi est tout heureux de son retour au premier plan. « Ansu va bien. C'est un grand joueur et il fait la différence quand il entre, a-t-il salué. C'est important pour nous. On attend peut-être un peu plus d'intensité pendant le match mais il revient progressivement et il comprend qu'il sort d'une situation difficile. »