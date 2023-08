FC Barcelone - Mercato : après Dembélé, une nouvelle catastrophe attend le Barça !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il y a le transfert surprise et au rabais de Dembélé au PSG, il y ales soucis financiers, cette menace de ne pas pouvoir inscrire les recrues, et il y a aussi un autre souci au FC Barcelone, et de taille : le stade.

On s'agite à Montjuic

Le Barça doit jouer ses matches à domicile au Stade Olympique, à Monjuic, pendant la rénovation du Camp Nou, mais Relevo explique que l'enceinte n'est absolument pas prête ! Et ce à cinq jours du Trophée Gamper face à Tottenham. Le premier match de Liga à Barcelone n'interviendra que le 20 août contre Cadix, mais le Stade Olympique, dont la location coûtera 3 M€ au Barça cette saison, serait « en plein chaos », les employés chargés de le remettre en étant étant débordés. Ça promet !

De las dudas en el Real Madrid a la necesidad de refuerzos en el Barça. #Portadas pic.twitter.com/Qh7FLuZtoC — Paco López (@PacoLopezpress) August 4, 2023

