FC Barcelone - Mercato : après Lewandowski, Xavi réagit à la piste Kimmich

Voilà désormais deux semaines que Sergio Busquets a annoncé son futur départ du FC Barcelone. Et le Barça se retrouve orphelin d’une légende de plus qu’il sera nécessaire de remplacer au plus vite. D’autant plus que Gavi pourrait lui aussi être sur le départ, rendant le casse-tête du milieu encore plus complexe.

« L’un des meilleurs joueurs à son poste »

Présent en conférence de presse pour évoquer l’avenir et l’actualité, Xavi a évoqué une des pistes prétendues pour remplacer Sergio Busquets : « Kimmich me semble être un joueur spectaculaire, l’un des meilleurs à son poste. Nous avons besoin d’un milieu défensif de haut niveau la saison prochaine », preuve de l’intérêt que portent les Blaugranas pour remplacer leur capitaine.