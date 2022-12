FC Barcelone - Mercato : Azpilicueta révèle pourquoi il a dit non à Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Actuellement au Qatar pour la Coupe du Monde 2022, César Azpilicueta a participé à deux rencontres lors de la phase de poules. Avec la Roja, le défenseur de Chelsea va affronter le Maroc d’Hakim Ziyech pour les 8es de finale de la compétition. La saison passée, l’Espagnol était sur les tablettes du FC Barcelone et il était proche de rejoindre la Catalogne. Cependant il a prolongé son bail avec le club anglais... En contrat avec les Blues jusqu’en juin 2024, César Azpilicueta a expliqué pourquoi l’été dernier il n’a pas rejoint le Barça…

« A Chelsea, j'ai joué moins de 30 matchs (en 2021-22 ndlr). Cela ne m'était jamais arrivé de toute ma vie. Mais les nouveaux propriétaires sont arrivés et ils m'ont montré qu'ils voulaient me garder. Londres est ma maison et mes enfants parlent mieux l'anglais que l'espagnol. Quand j'ai pris la décision, je pense que Xavi a compris. Si les choses sont claires, elles sont comprises. », a déclaré l’ancien de l’OM à la Cadena Ser.