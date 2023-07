FC Barcelone : coup de tonnerre pour la prolongation de Xavi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Xavi n’est plus sûr du tout de prolonger sur le banc du FC Barcelone ! À la fin d’une saison riche en rebondissements, et en titres, l’ancien milieu de la Roja pensait avoir convaincu Joan Laporta de lui accorder sa confiance pour un nouveau contrat mais les deux hommes ne seraient plus sur la même longueur d’ondes désormais.

Un différend entre Xavi et Laporta ?

Selon Marçal Llorente, journaliste d’El Chiringuito, il y aurait eu récemment un différend dans la planification blaugrana de l’effectif pour la saison prochaine et Xavi considère qu’il n’est pas valorisé à sa juste valeur. Cette petite brouille va-t-elle lui être fatale ? Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier qui tombe bien mal le jour de la reprise de l'entraînement.

🚨 LAPORTA PARALIZA LA RENOVACIÓN DE XAVI 🚨



❌ Ha habido alguna diferencia en la planificación de plantilla y Xavi cree que no le valoran como se merece.



ℹ️ @Marsallorente pic.twitter.com/8LlG5i7hYr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 10, 2023

Podcast Men's Up Life