FC Barcelone - Mercato : coup dur pour Xavi avec une recrue de Manchester City

Nouveau coup dur pour Xavi au FC Barcelone. Blessé lors du match nul concédé à Grenade hier soir (1-1), Eric Garcia (21 ans) est sorti tout juste après le début de la seconde période et souffre d’une gêne aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Sa période d’indisponibilité est désormais connue : cinq semaines !

« Ce dimanche matin, à travers un nouveau communiqué médical, le club blaugrana a expliqué que les tests effectués sur le joueur de l'équipe première, Eric Garcia, ce matin, ont confirmé une blessure aux ischio-jambiers droits. Il est susceptible d'être mis à l'écart pendant environ cinq semaines », est-il précisé sur le compte Twitter du FC Barcelone.

