FC Barcelone - Mercato : Deco fait de grandes annonces sur Xavi, Messi, Yamal et Vitor Roque

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Xavi

"Il a gagné sa continuité comme entraîneur du Barça et il va prolonger."

Messi

"Leo est le meilleur joueur de l'histoire du Barça. On avait tous envie de le voir revenir mais ce n'était pas possible. Je vois qu'il est heureux à Miami, il n'a jamais marqué autant de buts."

Yamal

"Il nous surprend beaucoup. Il a une qualité incroyable et il a les pieds sur terre. Il n'a que 16 ans. Il faut qu'il continue de s'amuser. Mais je sais que le coach sait s'y prendre avec lui. Il va le faire progresser. Lamine va prolonger, tout comme Baldé."

Felix et Cancelo

"Leurs arrivées montrent que le Barça reste attractif. Ce sont deux joueurs qui apportent de l'équilibre à leur équipe, mais il va falloir qu'ils le démontrent ici."

Vitor Roque

"On a un accord avec Paranaense. Il ne pouvait pas venir cet été mais son arrivée est possible à partir de janvier. On le suit avec beaucoup d'attention. On va faire en sorte qu'il arrive dans les meilleures conditions."

🔴🎙️ DECO, sobre LAMINE YAMAL:



😲 "Tiene los pies en el suelo y una calidad distinta. Nos ha sorprendido mucho".



✨"Tiene 16 años hay que dejarle divertirse. El míster sabrá cómo tratarle y que su crecimiento sea continuo". pic.twitter.com/4YhCROcOjV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 13, 2023

Podcast Men's Up Life