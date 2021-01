FC Barcelone - Mercato : deux gestes décisifs pour retenir Messi d'ici fin janvier ?

A 48 ans, Victor Font cible la présidence du FC Barcelone. Les élections doivent se tenir le 24 janvier et dans un entretien à Mundo Deportivo, le natif de Granollers, en proche banlieue barcelonaise, décrit son projet.

Et celui-ci contient deux gestes qui pèseront forcément dans la balance pour l'avenir d'un certain Lionel Messi. Premier geste, Victor Font annonce que Xavi Hernandez, l'ancien capitaine du Barça et partenaire de la Pulga, recordman du nombre de matches sous la tunique blaugrana, sera à ses côtés sitôt sa victoire (éventuelle) acquise. « Si je suis élu, Xavi sera là dès le 25 janvier, annonce Font. Il supervisera dans un premier temps et il nous rejoindra quand le championnat sera terminé au Qatar. Il sera l'homme fort du club. Il prendra les décisions. Sa volonté, c'est d'entraîner. »

Font attend Xavi et rêve d'un contrat à vie pour Messi

Font ne désespère pas non plus de convaincre Pep Guardiola de revenir au Barça, dans un rôle à définir. « Pep est le meilleur entraîneur du monde. Mais il nous a dit que ce qu'il avait fait en 2008, il aimerait le transmettre à la nouvelle génération, comme à Xavi. »

Mais surtout, Font annonce aussi son envie de proposer un contrat à vie pour retenir Lionel Messi. « Ce serait l'idéal. Xavi veut le garder. C'est sa priorité. Il veut pourvoir compter sur le meilleur joueur du monde. Messi est le meilleur joueur de l'histoire et même après sa carrière de joueur, ce qu'il peut nous apporter est énorme. »