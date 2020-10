FC Barcelone – Mercato : Koeman fait un compliment inédit à Messi et règle la question Dembélé

C'est une succès certainement fondateur pour l'avenir que le FC Barcelone vient d'engranger sur la pelouse du Celta Vigo (3-0). Malgré l'expulsion de Clément Lenglet juste avant la pause, le club catalan a réussi à l'emporter facilement au terme d'un match plein.

Dans cette période trouble au sein du club catalan, l'investissement de Lionel Messi était notamment observé de près. Et l'Argentin n'a pas failli en étant à l'origine des deux derniers buts du club blaugrana. De quoi pousser Ronald Koeman à l'encenser.

Koeman loue le travail de l'ombre de Messi

Et l'entraîneur néerlandais l'a fait de manière assez rare, en louant le travail de la Pulga... sans le ballon. « Léo a beaucoup travaillé sans le ballon et c'est un facteur très important », a souligné Koeman. Lequel a également dû se justifier au sujet d'Ousmane Dembélé.

Alors que l'ailier français est annoncé avec insistance à Manchester United, Koeman n'a pas fait entrer Dembélé de la partie. De quoi penser qu'un départ se dessine ? « Non, ce n'est pas la vérité. Si je pensais ainsi, je ne l'aurai pas convoqué pour cette rencontre. J'ai pensé que Pedri et Trincao pourraient m'apporter plus défensivement qu'Ousmane », a répondu Koeman à la presse.