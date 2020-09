FC Barcelone – Mercato : la rumeur Messi n'a pas fait vaciller un cadre de Manchester City

Lionel Messi va rester au FC Barcelone cette saison, mais pendant quelques jours, son éventuel départ a donné lieu à de nombreuses rumeurs. Manchester City représentait la destination la plus probable pour l'accueillir, avec la puissance économique des Citizens et la présence de Pep Guardiola et Txiki Begiristain, notamment. Mais Messi a finalement décidé d'honorer sa dernière année de contrat au Barça et c'est donc sans lui que City tentera de reconquérir le titre de champion d'Angleterre ainsi qu'une première Ligue des champions.

Et Kevin De Bruyne ne semble pas vraiment avoir fait cas de tout le buzz fait autour de Messi. « Je joue avec chaque joueur qui signe à City. Mais je crois qu’on a déjà une assez bonne équipe. On a beaucoup écrit de l’éventuelle arrivée de Messi. Mais moi, je n’y ai pas trop réfléchi », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par la Dernière Heure.