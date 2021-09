FC Barcelone - Mercato : Laporta en (re)dit plus sur l'avenir de Koeman

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Sera-t-il ou non remercié en cas de mauvais résultat ce soir à Cadix ? Probable. Mais en attendant, Ronald Koeman reste l'entraîneur du FC Barcelone, actuel 8e de Liga qui inquiète quant à la faiblesse du jeu proposé.

Alors que les successeurs potentiels du Néerlandais sont légion, et que la presse espagnole s'en délecte, le président du Barça, Joan Laporta, fait comme si de rien n'était. Témoin, ses propos accordés à El Chiringuito, ce jeudi.

"Non, l’avenir de Koeman ne dépend pas du résultat de ce soir. On est avec l’entraîneur. Il est l’entraîneur de l’équipe première du Barça et ce que nous voulons, c’est que les choses se passent bien pour lui. Tous les entraîneurs, et pas seulement Koeman, sont très conditionnés par les résultats et dans le cas du Barça par le jeu. Koeman est notre entraîneur et nous sommes avec lui aujourd’hui."