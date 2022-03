FC Barcelone – Mercato : Laporta préparerait une offre digne de Messi pour Erling Haaland

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone réfléchit au montage financier nécessaire pour attirer Erling Haaland la saison prochaine. Le club catalan en difficultés financières va devoir être prudent pour rester dans les clous budgétaires. Mais Laporta ne reculera devant rien pour signer l’attaquant de Dortmund.

D’après “Deportes Cuatro“, le président du Barça Joan Laporta offre à Haaland 190 millions d'euros bruts sur cinq ans, avec un salaire progressif qui démarre à 20 millions d'euros annuels dès la saison prochaine, et monte jusqu'à 50-55 millions d'euros sur les deux dernières années de contrat. Il faudra bien évidemment rajouter, en plus du salaire du joueur, le prix du transfert et les commissions versées à son agent. Des mesures qui ne semblent pas décourager le club catalan.

🚨🚨 L'offre salariale de Joan Laporta à Erling Haaland :



1ère saison : 20M€/an

2ème saison : 30M€/an.

3ème saison : 40M€/an

4ème/5ème saison : 50-55M€/an



(Cuatro) — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) March 3, 2022

Plus de problèmes salariaux ?

Le Barça, qui semble donc prêt à tout pour Erling Haaland, n’avait pas pu garder le meilleur joueur de son histoire, Leo Messi, l’été dernier à cause des conditions salariales de ce dernier. Six mois plus tard, la masse salariale ne semble plus être un souci pour le président du Barça.