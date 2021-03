FC Barcelone - Mercato : Laporta s'est évité un premier couac monumental avec Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Cela fait deux dimanches que Joan Laporta a été élu président du FC Barcelone par les socios. Mais, tel un chef d'Etat, son investiture officielle ne s'est pas faite dès le décompte des votes officialisé. Il lui fallait au préalable remplir une dernière condition, la plus importante : réunir des fonds, beaucoup de fonds. Des fonds sans fin, presque. Selon les statuts du club, le président doit se porter garant d'un certain pourcentage du budget. Plus celui-ci est grand, plus les sommes en jeu sont donc colossales.

Un fonds de pension américain a participé au financement

Selon les médias espagnols, Laporta devait réunir 124,6 M€ avant ce mardi soir pour voir son élection officialisée. Sport a assuré aux alentours de 18h que c'était chose faite. Mais pour cela, le dirigeant catalan a dû faire entrer du monde dans son "gouvernement", notamment une entreprise catalane, Audax, mais surtout un fonds de pension américain ! Or, on sait que ces derniers prêtent facilement de l'argent, mais à des taux d'intérêt très importants !

Toujours est-il en tout cas que Joan Laporta devrait être officiellement désigné président ce soir ou demain, après examen des comptes par la direction financière du club. Il va donc pouvoir continuer son entreprise de séduction auprès des Messi père et fils. On n'ose imaginer ce qui se serait passé si l'ancien avocat n'avait finalement pas été élu…