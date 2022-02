FC Barcelone - Mercato : le renfort idéal pour Xavi propose ses services !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après Xavi et Dani Alves, Andrés Iniesta va-t-il faire son retour au FC Barcelone ? Le champion du monde 2010 aimerait beaucoup revenir aider et contribuer au succès de son club formateur avec lequel il a tout gagné en 22 ans. Lors d’un entretien, avec Gerard Romero, l’ancien capitaine du FC Barcelone s’est confié sur les détails de ce qu’il souhaiterait faire en cas de retour.

« J'adorerais revenir au Barça mais il difficile de savoir ce qui se passera dans le futur, a-t-il expliqué. Le Barça est ma maison et je ne pourrais pas être mieux que là-bas. Aujourd'hui, j'aime beaucoup penser à jouer. C'est ce qui me fascine le plus aujourd'hui. Le temps joue contre moi comme on dit, mais je ne sais pas où je me vois quand je prendrai ma retraite. Il m'est souvent venu à l'esprit que j'aimerais devenir entraîneur ou me préparer à devenir directeur sportif. »

Xavi, très complice avec Iniesta en club comme en sélection espagnole, ne dirait sans doute pas non à un retour de son ancien binôme de l'entrejeu.

Andrés Iniesta pourrait-il être le prochain directeur sportif ou entraîneur du FC Barcelone ? Seul le temps nous le dira.