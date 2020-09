FC Barcelone - Mercato : plus que jamais après l'annonce de Messi, Griezmann doit partir !

S'il en est un qui était suspendu aux lèvres de Lionel Messi hier soir, c'était bien Antoine Griezmann. Mais autant les autres joueurs du FC Barcelone espéraient que leur leader allait rester, autant le Français, lui, devait espérer un départ, même s'il ne l'avouera jamais. Car, en effet, après une année côte à côte, il est devenu évident pour tout le monde que Griezmann et Messi ne peuvent pas jouer ensemble, leurs jeux étant trop similaires. Et comme La Pulga n'est pas du genre à partager le leadership sur le terrain…

Que ce soit Ernesto Valverde ou Quique Setién, les deux entraîneurs qui se sont succédés sur le banc barcelonais la saison passée ont tenté de faire cohabiter les deux stars. Sur le papier, leur association faisait rêver. Dans les faits, ça a été une catastrophe. Depuis quatorze ans, à chaque fois qu'un Barcelonais a le ballon, il cherche Lionel Messi. Ce n'est pas l'arrivée d'Antoine Griezmann qui allait changer quelque chose. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid a donc beaucoup couru dans le vide, multipliant les appels, faisant le pressing, ouvrant des espaces afin que Messi puisse distiller sa magie. Mais clairement, il gâche son talent dans ces tâches obscures.

Partir, même en prêt

A un an du championnat d'Europe, "Grizou" ne peut pas se permettre un autre exercice catastrophique. Il a besoin de retrouver une équipe dans laquelle il sera au cœur du système de jeu. Comme à l'Atlético Madrid auparavant ou en équipe de France aujourd'hui. Bien sûr, le FC Barcelone risque d'avoir bien du mal à le vendre, étant entendu que les gros clubs n'ont plus les moyens de mettre 100 M€ en raison de la crise financière de la Covid-19. Peut-être que la solution pourrait se trouver dans un prêt avec option d'achat. Après tout, Messi sera en fin de contrat dans un an et il serait déjà d'accord avec le City Group pour un bail de cinq années.

Douze mois loin de la Catalogne et de Messi pour se refaire une santé et, à l'été 2021, Antoine Griezmann pourrait revenir afin d'endosser le costume de super-héros qu'aura remisé l'Argentin. Ça pourrait être une solution idéale pour lui. En tout cas, il lui faut partir et le plus tôt sera le mieux…