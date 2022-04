FC Barcelone - Mercato : Ronaldinho valide une piste pour le Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors que l'ailier droit brésilien de Leeds, Raphinha, est l'une des priorités du FC Barcelone pour le prochain mercato estival, Ronaldinho, passé par le club blaugrana entre 2003 et 2008, a donné son avis sur cette piste lors de sa présentation en tant qu’ambassadeur du jeu Metasoccer, le nouveau jeu de football du Metaverse.

"Raphinha serait une très bonne recrue pour le Barça"

"Raphinha serait une très bonne recrue pour le Barça parce qu'il a beaucoup de qualités et tout le monde voit ce qu'il peut faire. Au début, on disait qu'il n'avait pas beaucoup d'avenir, mais avec le temps, il a commencé à très bien jouer et tout le monde l'a reconnu", a confié la légende brésilienne dans des propos rapportés par Marca.

Fabien Chorlet

Rédacteur