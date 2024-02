FC Barcelone Mercato : un autre historique va prendre la porte en juin

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après Luis Suarez en 2020, Lionel Messi en 2021, Gerard Piqué en 2022, Jordi Alba et Sergio Busquets en 2023, le FC Barcelone perdra un autre historique en 2024. Il est beaucoup moins connu que les autres, a joué un rôle moins important dans les triomphes de la décennie écoulée mais son nom restera à jamais associé au soir de grâce de la remontada contre le PSG (6-1) en 2017. Sergi Roberto, buteur dans les arrêts de jeu face à Paris, se serait vu signifier par sa direction qu'il ne serait pas prolongé.

Roberto est au Barça depuis 18 ans

C'est la fin d'un long feuilleton. Selon le journaliste de Relevo Matteo Moretto, la direction du Barça a pris la décision de laisser partir son capitaine, âgé de 32 ans et qui est rarement titulaire. Il y avait eu des hésitations car Roberto est un symbole en raison de son parcours et du fait qu'il est né en Catalogne. Mais les difficultés financières obligent à faire des choix et le milieu s'est donc vu montrer le chemin de la sortie. Au Barça depuis... 18 ans, Sergi Roberto devrait mettre le cap sur la MLS.

