FC Barcelone - Mercato : un joueur du Stade de Reims chasse le nouveau Messi

Marshall Munetsi gagne à être connu. Joueur de l’ombre, le milieu zimbabwéen du Stade de Reims (24 ans) s'implique pour le développement de son pays via une fondation qu'il finance en grande partie par ses propres moyens.

« C’est une idée qui est arrivée très vite dans ma tête, a expliqué le Rémois à RMC Sport. Avant même que je sois professionnel, quand j’ai commencé à jouer dans un club du pays (Blue Rangers), je me suis dit que si j’arrivais à devenir professionnel et à gagner de l’argent, je rendrais une partie de cet argent à mon pays. Le but, c’est de donner la possibilité aux enfants d’atteindre leurs rêves dans le monde du sport ou ailleurs en leur donnant le meilleur enseignement. »

« On aura peut-être un Messi qui viendra du Zimbabwe »

En creux, le joueur du Stade de Reims ne s’en cache pas : il rêve aussi de dénicher les futurs talents du football mondial... comme Lionel Messi ! « Cela dépend des mois mais je donne entre 10 et 20% de mon salaire pour la fondation. Le but, c’est aussi d’aider au développement de certains jeunes qui pourront ensuite construire leurs projets. On leur paye toute la scolarité et si besoin, on aide aussi après l’école. On espère que ces jeunes pourront ensuite aider à leur tour pour faire grandir le pays. Et qui sait, on aura peut-être un Lionel Messi qui viendra du Zimbabwe dans les années à venir (rires). Ça changerait tout quand même pour le pays d’avoir un joueur de cette dimension », conclut le surprenant Munetsi.