FC Barcelone - Mercato : un scénario catastrophe de plus arrive au Barça

FC Barcelone

Sale temps pour le FC Barcelone. Et que de dossiers complexes à traiter pour le président Laporta. Alors qu'un scandale pointe déjà à l'horizon avec le versement de sommes importantes à un ancien responsable de l'arbitrage en Espagne, voici que le club catalan pourrait perdre l'été prochain l'un de ses joyaux : Gavi.

En effet, et selon le média Relevo, le contrat du joueur au FC Barcelone ne serait plus valable en raison d'un vice de procédure. Certes, le milieu de terrain, si utile et précieux cette saison, pourrait jouer jusqu'au terme de la saison, mais serait libre dès le mois de juillet. En cause, le jugement du Tribunal de commerce, donné en faveur du Barça au mois de janvier dernier, qui serait annulé pour un vice de forme car le club catalan pouvant aurait déposé sa demande plusieurs heures après le délai légal.

Gavi libre, c'est le risque pour le club catalan de perdre une fortune et un joueur courtisé par toute l'Europe. A suivre.