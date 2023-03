FC Barcelone - Mercato : une étonnante razzia serait déjà programmée cet été !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il faut parfois d'attendre à tout. Et notamment en matière de mercato lorsque des informations pour le moins étranges sortent dans certains médias. C'est le cas avec la lecture du quotidien espagnol, Sport, pour qui, et les choses sont claires, le FC Barcelone va effectuer son prochain mercato estival au sein du club anglais de Manchester City.

Avec quel argent ? Mystère. Et si il a déjà été dit au président Laporta qu'il ne pourrait pas recruter cet été sans efforts drastiques dans les prochains mois sur le plan économique (vente de joueurs, baisses de salaires), cela ne l'empêcherait pas, en compagnie de Xavi, de préparer un mercato estival de folie à Manchester.

Dans le viseur ? Pas moins de 5 joueurs et non des moindres. Bernardo Silva, déjà, mais aussi un autre milieu de terrain, Ilkay Gündogan, Rodrigo Hernandez, l'Espagnol Aymeric Laporte, et l'attaquant Julian Alvarez, peu utilisé par Pep Guardiola. On voit mal toutes ces affaires se réaliser. A moins que le Barça vende une grande partie de son effectif actuel...