FC Barcelone : une légende du Barça allume Joan Laporta

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les supporters du FC Barcelone ne manquent de sujets d'intérêts. Surtout en ce moment avec l'éventuel retour de Lionel Messi et les finances de leur club tant aimé, qui demeurent dans le rouge et contraignent la direction à préparer un plan drastique d'économies pour les années qui viennent.

Sauf que l'ancien défenseur Gerard Piqué, véritable légende du club catalan qui a raccroché les crampons il y a quelques mois, s'interroge sur les compétences de la direction actuelle. Des propos tenus lors d'une manifestation de la Kings League.

"J’ai offert au Barça de la marge sur sa grille salariale."

"J’ai offert au Barça de la marge sur sa grille salariale. Mais il semble que, malgré cela, le club connaisse encore de gros problèmes financiers. Je me demande qui va devoir partir maintenant… Ils ont dit que nous étions responsables de cette situation à cause de nos salaires. Maintenant, nous sommes tous partis et, pourtant, ils ne peuvent toujours pas recruter de joueurs."