FC Barcelone - Mercato : explication de texte entre Xavi et Torres !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il devait partir. Mais finalement il va rester. C'est du moins ce qu'annonce Mundo Deportivo au sujet de l'attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres. Ce dernier, qui aurait eu une récente discussion avec son entraîneur, Xavi, restera au moins jusqu'au terme de la saison.

Une renaissance

Après un début de saison compliqué, et une place de remplaçant derrière Lewandowski et Joao Felix, Torres a retrouvé la confiance de Xavi, qui l’a fait débuter 10 fois dans le onze de départ sur 19 matchs. Sur ce même nombre de matchs, l’ancien joueur de City a marqué 5 fois et délivré 2 passes décisives.

✅ Ferran Torres le dice a Xavi que se queda como mínimo hasta final de temporada



✍️ @martinezferran https://t.co/2bgQWKPBG0 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 7, 2023

Podcast Men's Up Life