FC Barcelone : Messi a confié l’avenir de son chouchou à un magicien

Le FC Barcelone croise les doigts pour Ansu Fanti. Pour rappel, le petit protégé de Lionel Messi s’est gravement blessé lors d’un match contre le Betis Séville. Absent des terrains depuis le 7 novembre 2020, l’attaquant espagnol a déjà subi 3 opérations. Selon le média espagnol SPORT, le FC Barcelone ne veut pas prendre de risque, c’est pour cela que c’est Joaquín Juan Sandá qui va s’occuper du joueur de 18 ans.

Joaquín Juan Sandá est un physiothérapeute renommé qui a déjà soigné plusieurs stars. Raúl González, Jorge Garbajosa et Pau Gasol ont été pris en charge par celui qui est considéré comme le physio des stars. À chaque fois, le magicien réussit à faire revenir au plus haut niveau des athlètes du monde entier dans le domaine du football et du basket-ball. Cette fois-ci, il s’occupera du chouchou de Lionel Messi qui n’est pas encore prêt à retrouver le terrain.

D’autant plus que Ronald Koeman comptait sur lui pour le début de saison mais cela risque d’être compliqué. Tous les espoirs sont donc reposés sur Joaquín Juan Sandá.