FC Barcelone, PSG : Messi a craqué devant le dernier geste de classe de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Il n’y a pas que le mot rivalité dans les dictionnaires de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il y a aussi ceux de partage et de douceur. Ce fut le cas hier soir lorsque l’attaquant de la Juventus Turin a souhaité un prompt rétablissement à un certain Ansu Fati !

« Allez Ansu Fati. Tu reviens bientôt, vas-y ! », a ainsi lancé l’ancien buteur du Real Madrid sur les réseaux sociaux. Pour mémoire, le chouchou de Lionel Messi vit une saison presque blanche. Absent des terrains depuis novembre pour une lourde blessure au genou, il ne sait pas quand il reviendra à la compétition.

Quand Ansu Fati reviendra-t-il au jeu ?

La presse espagnole a même évoqué une nouvelle opération dans les jours à venir alors que le jeune ailier du Barça poursuit son travail de récupération. Selon la presse espagnole, Messi aurait particulièrement apprécié le message de classe de CR7.