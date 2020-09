FC Barcelone : Messi a gagné, Bartomeu va sauter !

En guerre larvée depuis au moins 2017 et la vente de Neymar au PSG, en conflit ouvert depuis cet été, Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu vont prochainement voir le point final du combat qui les oppose. Et, sans surprise, le vainqueur sera l'Argentin. En effet, les supporters du FC Barcelone ont recueilli les 16.521 signatures nécessaires à la motion de censure à l'encontre du dirigeant.

Selon les textes du FC Barcelone, la censure entraîne un referendum auprès des socios pour savoir si la junte au pouvoir doit continuer ou pas. Si les supporters votent contre, alors un gouvernement de transition se met en place et met en place de nouvelles élections. C'est ce qui devrait se produire, pour le plus grand bonheur d'un Lionel Messi qui refusait de parler à Bartomeu depuis que celui-ci avait refusé de le libérer pour signer à Manchester City cet été.

Et maintenant ?

D'après Marca, le FC Barcelone va désormais examiner les plus de 18.000 signatures de la motion de censure afin de s'assurer qu'il n'y en a pas des fausses. Après cela, d'ici dix à vingt jours, le résultat sera donné et une date pour le referendum fixée. Dans la foulée de celui-ci, un nouveau gouvernement, de transition, sera mis en place, qui sera chargé de fixer le calendrier des élections. Celles-ci devaient au départ se dérouler au printemps. Il est possible qu'elles soient avancées mais rien n'est certain. La saison se lançant ce week-end, il pourrait également être décidé que le gouvernement de transition gèrerait les affaires courantes jusqu'à l'arrivée du nouveau président.

Dans tous les cas, Lionel Messi a gagné !