FC Barcelone : Messi a livré la recette de sa potion magique à Dembélé

Il n’a échappé à personne qu’Ousmane Dembélé a peut-être franchi un cap cette saison. Dans son édition du jour, SPORT parle de la résurrection du champion du monde, qui est de mieux en mieux perçu dans le vestiaire blaugrana.

Le vestiaire du Barça enfin conquis par Dembélé

Plombé par des pépins physiques à répétition depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été 2017, l’ancien crack du Stade Rennais semble épargné par les blessures et a été titularisé à cinq reprises lors des six derniers matchs toutes compétitions confondues. D’après le journal catalan, ses coéquipiers ont observé un changement notable dans son comportement, notamment une implication plus marquée à l’entraînement.

L'exemple de Messi a fonctionné

Dembélé prendrait même le temps d’effectuer en plus des exercices physiques et aurait compris qu'une attitude exemplaire et une excellente hygiène de vie sont indispensables pour briller dans la durée au plus haut niveau. En ce sens, il aurait tout simplement appliqué les mêmes préceptes de Lionel Messi, qui a modifié son approche du jeu et de l’entraînement invisible en revoyant par exemple ses habitudes alimentaires. Pour l’instant, c’est tout bénéf’ pour le FC Barcelone mais peut-être aussi pour les Bleus avant l’Euro programmé cet été.