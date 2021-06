FC Barcelone : Messi a trouvé un ennemi plus dangereux que Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Même s'ils sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continuent de se tirer la bourre. Alors que la Pulga a réussi ses débuts en Copa America en marquant sur coup-franc l'unique but de l'Argentine face au Chili (1-1), CR7 a apporté une éclatante réponse avec un doublé sous les couleurs du Portugal contre la Hongrie (3-0).

Mais cet été, le pire ennemi de Léo Messi n'est pas son éternel rival (qui n'est plus qu'à deux buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale)... Mais plutôt les pelouses brésiliennes de la Copa America.

Au Brésil, Messi joue sur des pâtures indignes

La compétition ayant été organisée à la va-vite sur fond de crise sanitaire, personne n'a réellement eu le temps de s'enquérir de l'état des gazons... Et ceux-ci sont dans un état désastreux comme le rapporte Sport. Pour son entrée en lice, l'Albiceleste a joué au stade Nilton Santos de Rio de Janeiro, dans l'antre mal entretenue du Botafogo (désormais en Série B). Si Lionel Messi avait déjà critiqué l'état du terrain, son sélectionneur Lionel Scaloni a été plus explicite : « on joue sur un terrain qui est plus pour un autre sport que pour le football ».

Ce n'est malheureusement pas la seule fois où Lionel Messi sera forcé d'exporter son talent sur un terrain indigne. Le 28 juin prochain, à l'occasion de l'ultime match de la phase de groupe face à la Bolivie, il faudra jouer à l'Arena Pantanal, à Cuiabá, sur une autre pelouse en mauvais état. Un terrain d'ailleurs ouvertement critiqué par Scaloni, spectateur sidéré de Colombie – Equateur : « Il y a encore cinq matchs à jouer sur ce terrain … Ils m'expliqueront comment ils vont le faire pour le mettre en état et qu'il soit possible de jouer dessus ». Espérons pour l'Argentine, le Barça et Messi qu'aucune grave blessure n'intervienne sur ce genre de champ de patates...