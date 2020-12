FC Barcelone : Messi a un nouveau problème avec Griezmann !

Ce matin, il n'y en a (quasiment) que pour la débâcle du FC Barcelone hier à Cadix (1-2). Face à un promu certes très bien organisé, courageux et habile en attaque, les Blaugranas ont perdu lamentablement à cause de deux grosses erreurs offensives. Mais également parce qu'ils semblent peu à l'aise loin de leurs bases cette saison en Liga. Ils n'ont inscrit que 2 buts lors de leurs 4 derniers matches à l'extérieur. L'un des problèmes majeurs observés au stade Carranza hier concerne une fois encore Lionel Messi et Antoine Griezmann.

La saison passée, ces deux-là n'arrivaient pas à se trouver. A tel point qu'il était question d'une volonté de l'Argentin de ne jamais servir le Français, histoire de bien lui faire comprendre qu'il n'était pas le bienvenue au FCB. Au début de cet exercice, c'est le positionnement de l'ancien de l'Atlético en pointe qui faisait que Messi ne le trouvait pas. Mais depuis quelques matches, Ronald Koeman a fait en sorte qu'ils évoluent plus prêt l'un de l'autre, le champion du monde en meneur de jeu, la Pulga sur le côté gauche, soit leurs postes préférés.

Mais le problème maintenant, c'est qu'ils se marchent sur les pieds ! El Mundo Deportivo a relevé cinq actions hier au cours desquelles Messi a voulu repiquer dans l'axe pour trouver un partenaire, empiétant sur les prérogatives de Griezmann. S'il y avait eu victoire au bout, tout le monde aurait dit qu'il s'agissait seulement d'automatismes à trouver. Mais vu qu'il y a eu défaite, vu que le Barça est à 12 points de l'Atlético, il est davantage question aujourd'hui d'un nouveau problème à surmonter.

