FC Barcelone : Messi absent à Kiev, Koeman éteint l’incendie

Les rumeurs les plus folles commencent à fleurir de nouveau sur Lionel Messi. Aux dernières nouvelles, le prodige du FC Barcelone aurait déjà la tête ailleurs et n’attendrait plus qu’une chose pour être épanoui : quitter la Catalogne. Par dessus ces dernières affirmations, Messi est absent du groupe convoqué par Ronald Koeman à Kiev en Ligue des champions. L’entraîneur du Barça a coupé court à toute spéculation afin de ne pas alimenter le début.

« On a choisi de ne pas prendre Messi et de Jong avec nous à Kiev parce que nous avons des blessés et notre situation en Ligue des champions est confortable avec neuf points. C’est le moment pour eux de se reposer, a-t-il affirmé en conférence de presse. Messi et de Jong ont joué tous les matches, et pas seulement avec le Barça, mais aussi avec leur sélection. Et dans le cas de Leo, il y a aussi les voyages en Amérique du Sud. Nous devons protéger les joueurs, c’est impossible qu’ils soient toujours au top. Tout le monde le sait, mais nous devons continuer à jouer un grand nombre de matches. L’UEFA et la FIFA doivent prendre des mesures. »