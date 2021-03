FC Barcelone : Messi, Alba, Pedri... Que retenir du dernier test avant le PSG ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Revenu dans la course pour le titre en Liga, le FC Barcelone n'avait pas envie de galvauder son déplacement à Pampelune avant son choc de Ligue des Champions face au PSG mercredi prochain. En effet, contre Osasuna, Ronald Koeman avait sorti sa meilleure équipe possible avec le duo Messi et Griezmann devant.

Alba – Messi – Pedri – Ter Stegen, taille patron

Si la rencontre ne fut pas des plus simples pour le Barça, les Blaugranas ont assuré l'essentiel (2-0) avec un but sublime de Jordi Alba (son 5e de la saison), un Lionel Messi double passeur décisif, un Pedri taille patron dans l'entrejeu et un Marc-André Ter Stegen précieux (3 arrêts déterminants en première période). Indécise pendant plus de 83 minutes, la rencontre s'est finalement décantée à la 83e minute avec la réalisation du jeune Ilaix Moriba (18 ans). Sa première avec l'équipe fanion.

L'inquiétude Jordi Alba

Notons que le match des Blaugranas a failli se simplifier dès la 20e minute avec l'exclusion du portier d'Osasuna Herrera. Exclusion finalement annulé après intervention de la VAR, Lionel Messi étant hors-jeu au départ de l'action.

Avec 56 unités, le Barça revient à deux points du leader Atletico Madrid (58 pts), qui reçoit demain le Real dans un derby qui vaudra très cher dans la course au titre. Avant Paris, les Catalans arrivent quand même avec une petite inquiétude, Jordi Alba étant sorti sur blessure à la fin après une douleur au coude (87e).