FC Barcelone : Messi dégoûté pour Suarez, le Real Madrid ne craint pas le PSG pour Ramos

AS : « Gagner ou gagner »



AS met en avant le choc entre l’Espagne et l’Allemagne, qui sera décisif pour le Final Four de la Ligue des Nations (20h45). Le quotidien madrilène revient sur la prolongation de Sergio Ramos, et explique que la pandémie de Covid-19 a considérablement freiné le dossier à cause d’un trou de 250 M€ à combler.

MARCA : « Aujourd’hui, ne pas échouer »



Marca évoque également le choc de la Roja en Ligue des Nations mais aussi le dossier Ramos. Comme déjà expliqué hier, le Real Madrid ne s’affole pas malgré l’intérêt du PSG à l’endroit de son capitaine. Le Parisien a d’ailleurs précisé qu’aucune offre n’existait du côté de Doha.

SPORT : « Riqui veut rester »

SPORT assure dans son édition du jour que Riqui Puig veut rester au FC Barcelone même si Ronald Koeman ne veut pas de lui cette saison. Un prêt serait dans les tuyaux mais l’intéressé ne veut pas en entendre parler.

Mundo Deportivo : « Suarez, positif »

Le forfait de Luis Suarez pour le choc entre le Barça et l’Atlético Madrid prévu samedi a peiné Lionel Messi. « La Pulga » se faisait en effet une joie de retrouver son vieil ami sur le pré. Par ailleurs, le match n’est plus sûr de rester à l’affiche puisque Gimenez et Torreira pourraient aussi être positifs au Covid-19 !