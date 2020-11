FC Barcelone : Messi déjà dans le collimateur de Koeman ?

Le FC Barcelone compte déjà un retard de 8 points sur le Real Madrid au classement de Liga. Le gouffre est énorme et met déjà sous pression Ronald Koeman, déjà battu lors du Clasico et qui sait que ses jours pourraient être comptés avec la démission du président Josep Maria Bartomeu.

En attendant, l’entraîneur du Barça n’a pas manqué de tacler ses attaquants après le nul rageant décroché à Alavés (1-1). « Au niveau du rendement, on n'a pas été bons, ni contre la Juve (2-0) ni aujourd'hui (samedi). C'est le rendement qui est critiquable, a soufflé Koeman en conférence de presse. Le jeu, lui, a été très acceptable selon moi. Je serais plus préoccupé si on n'avait pas eu d'occasions, mais là, c'est juste qu'il faut plus de réalisme face au but. Ce n'est pas possible de rater autant... »

Si Antoine Griezmann ne semble pas en cause en raison de son but inscrit hier, Lionel Messi pourrait être concerné. L’attaquant argentin n’a en effet plus marqué dans le jeu depuis plus de 1 000 minutes avec le Barça ! Ses quatre seuls buts inscrits cette saison l’ont tous été sur penalty.