FC Barcelone : Messi devant le défi de sa vie au PSG, Mbappé dans l’œil du Real Madrid

SPORT : « En rêvant »



SPORT se prend à rêver d’une remontada entre le FC Barcelone et le PSG au Parc des Princes, après la claque reçue par les coéquipiers de Lionel Messi au Camp Nou (1-4). Sauf que 100% des équipes nanties de ce score à l’aller se sont qualifiées dans l’histoire de la Ligue des champions. Messi est prévenu.

MUNDO DEPORTIVO : « Rien n’est impossible »



Mundo Deportivo garde le même enthousiasme que son concurrent local et rebondir sur le positivisme de Ronald Koeman en conférence de presse sur une éventuelle qualification du Barça en quarts de finale. Messi est placé devant le défi de sa vie, à en croire nos confrères.

AS : « Tous les yeux rivés sur Mbappé »

Au-delà du score final, AS veut se concentrer uniquement sur la prestation de Kylian Mbappé. Auteur d’un triplé à l’aller, la prestation de l’attaquant du PSG (22 ans) sera encore scrutée de très près par le Real Madrid avant un éventuel transfert au mercato d’été.

MARCA : « Le leader joue son avantage »

Marca fait passer au second plan le choc des 8es de finale de la Ligue des champions et préfère se focaliser sur le match en retard entre l’Atlético Madrid et l’Athletic Bilbao (19h). Le quotidien madrilène revient par ailleurs sur les sorties de route du FC Séville et de la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo.