FC Barcelone : Messi et Piqué chambrent une légende du Real Madrid

Il y a plusieurs mois, la bière américaine Budweiser avait fait sensation en orchestrant une campagne de publicité avec Lionel Messi, qui prévoyait de livrer une bouteille par but à chaque gardien que l'Argentin a trompé tout au long de sa carrière. Certains en ont reçues beaucoup et d'autres ont mis beaucoup de temps avant de recevoir leur cargaison. Iker Casillas est dans ce cas. Dernier rempart du Real Madrid de 1999 à 2015, l'ancien international espagnol a publié un message ce matin pour dire qu'il allait enfin pouvoir étancher sa soif.

Casillas chambre Messi, Piqué lui répond

"Je pensais qu'elles n'arriveraient pas mais voici mes bouteilles personnalisées de la part de Budweiser. Félicitations Messi pour ton record avec le but 644. Je me souviens quand tu m'as marqué tes buts 264 et 265… Un bon match, un bon nul et, le meilleur, c'est que tu ne m'as plus jamais marqué de but !" La légende du Real Madrid fait allusion au 2-2 du 7 octobre 2012. Effectivement, ce furent les dernières fois que Lionel Messi l'a trompé. Ensuite, l'Argentin est resté muet trois fois devant le champion du monde 2010.

Evidemment, Gerard Piqué, toujours prompt à chambrer ses collègues, surtout s'ils ont un lien avec le Real Madrid, a rappelé à Casillas qu'il avait souvent été la victime du sextuple Ballon d'Or : "Iker, je suppose qu'ils ne t'ont pas livré toutes les bouteilles chez toi… Tu peux m'en envoyer au besoin".