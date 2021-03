FC Barcelone : Messi inflige un camouflet polémique à CR7, le PSG n’est pas loin derrière...

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

La petite guerre que se livrent Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne semble pas avoir de fin. Tant mieux. Depuis plus de quinze ans, les deux meilleurs joueurs du monde ont époustouflé la planète foot à coups de performances plus surhumaines les unes que les autres. Celle-ci s’est un peu atténuée depuis que l’attaquant portugais a rejoint la Juventus Turin à l’été 2018 en quittant le Real Madrid.

Par ricochet, son passé merengue est revenu subitement à la surface lors de la publication du dernier classement de l’International Federation of Football History and Statistics. L’IFFHS a en effet nommé le FC Barcelone meilleur club de la dernière décennie, comme ce fut le cas lors de la précédente (2001-2010) !

Le PSG finit au pied du podium

« Le Barça a remporté au cours de la dernière décennie trois classements mondiaux annuels des clubs IFFHS (2011, 2012, 2015) », écrit l'instance, qui s’est basée sur les succès blaugrana sous les mandats de Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu pour établir un système de notation spécifique. Sur la période donnée, le Barça a ainsi remporté 22 titres : 6 Liga, 2 Ligues des champions, 5 Coupes du Roi, 2 Coupes du monde des clubs, 2 Supercoupes d'Europe et 2 Supercoupes d'Espagne. Le Real Madrid n’est pas en reste avec 19 titres : 4 Ligues des champions, 3 Liga ou encore 3 Supercoupes d’Europe.

La polémique est lancée en Espagne puisque les supporters de la Casa Blanca arguent que leur club fétiche a remporté une C1 de plus, avec un triplé unique sous l'égide de Zinédine Zidane. La prouesse reste toutefois insuffisante : le Bayern Munich complète le podium, quand le PSG est quatrième de ce classement. Preuve que les efforts colossaux entrepris depuis l'arrivée de QSI ont porté leurs fruits.