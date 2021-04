FC Barcelone : Messi, le Real Madrid, Zidane, Koeman s'est lâché avant le Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

C'est l'un des deux matches de l'année. Cette fois à Madrid pour un Clasico qui, certes, se déroulera sans public mais qui ne manquera pas d'intérêt pour la lutte en Liga. Il y a quelques minutes, Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone, était face aux médias. Morceaux choisis.

Lionel Messi

"J'espère qu'il sera décisif parce qu'on a besoin du meilleur Messi, on a besoin du meilleur Barça pour gagner. Il faudra tout faire parfaitement bien, l'attaque, les mouvements, notre jeu de passes, et pour cela, on a besoin de ''Leo''. Le Barça va bien, on est confiants, dans une bonne dynamique avec beaucoup de points glanés dernièrement, on est à la lutte pour le titre est c'est quelque chose de positif."

Les retours de Pique et Sergi Roberto

"Ce sont deux joueurs importants, pas seulement par leur qualité mais aussi par leur personnalité. Il leur manque du rythme, mais ils sont bien physiquement et sont enthousiastes à l'idée de pouvoir aider l'équipe."

Le Real Madrid et Zidane

"Ils ont deux deux absents importants, deux défenseurs centraux (Varane et Ramos) importants et très forts. Dont leur capitaine, qui a une grosse personnalité. Mais contre Liverpool, ils ont montré qu'ils ont d'autres joueurs qui peuvent couvrir ces postes. Celui qui gagnera aura le moral gonflé à bloc pour continuer. Un Clasico est un match différent, il y a beaucoup d'intérêt de toutes parts. Le Real, c'est le Real. Ils ont essuyé trop de critiques. Ils restent champions en titre et sont toujours à la lutte pour défendre leur couronne, donc je ne suis pas d'accord avec les critiques envers le Real. Ils ont de grands joueurs et un grand entraîneur."