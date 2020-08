FC Barcelone : Messi met encore un gros vent à Koeman !

Lionel Messi continue de faire des siennes au FC Barcelone. Alors que les socios demandent la tête du président Bartomeu depuis que l'Argentin a annoncé vouloir quitter le club, il ne s'était pas soumis aux tests médicaux de reprise hier.

Et cet après-midi, Messi ne s'est pas davantage présenté à l'entraînement, alors que Ronald Koeman et son staff dirigeaient leur première séance collective. Une absence prévisible puisqu'il n'avait pas passé les tests de détection au Covid-19 hier, et qui montre encore un peu plus la détermination de la star à quitter son club de toujours.