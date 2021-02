FC Barcelone : Messi n'est pas le seul héros de Séville, le Real Madrid et l'Atlético sous pression

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Le FC Barcelone a frappé fort ce samedi soir. En déplacement chez un rival direct dans la course au podium, à savoir le FC Séville, les partenaires de Lionel Messi ont réalisé un match plein pour s'imposer en terre andalouse (2-0). La Pulga a été le grand artisan de la victoire catalane avec un but et une passe décisive.

Mais Lionel Messi n'est pas le seul héros du matin à la lecture de la presse espagnole. Si le quotidien AS fait place à Lionel Messi en Une, les deux quotidiens catalans Mundo Deportivo et Sport préfèrent valoriser la performance d'Ousmane Dembélé, premier buteur du match et symbole des choix décisifs de Ronald Koeman, avec un 3-5-2 qui a laissé Antoine Griezmann à quai.

Une lutte pour le titre de plus en plus intense

Le quotidien madrilène Marca préfère lui voir la situation de manière plus globale, mettant en avant la lutte pour le titre qui s'annonce de plus en plus passionnante. En gagnant face à Séville, le Barça met une pression d'enfer sur l'Atlético Madrid qui se déplace à Villarreal ce dimanche soir, mais aussi sur le Real Madrid qui n'aura pas droit à l'erreur face à la Real Sociedad demain.